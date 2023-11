Pri malej chalúpke na detvianskych lazoch pripravujú vianočné akcie

Detva 19. novembra (TASR) - Atmosféra sviatkov i rozprávkové postavičky budú súčasťou série vianočných akcií pri malej chalúpke dedka Večerníčka pod Poľanou. TASR o tom informovala Elena Jankovičová z Komunikačného centra Detva, ktoré podujatia organizuje.



Ako ďalej uviedla, vhodné sú pre všetkých návštevníkov, najmä však pre rodiny s deťmi. "Cieľom je ponúknuť možnosť stráviť predvianočný čas vo vianočnej a rozprávkovej atmosfére," objasnila s tým, že pre záujemcov bude k dispozícii aj malé občerstvenie. Deti môžu priniesť rozprávkové knižky, ktoré už prečítali a vymeniť ich za zbierku, ktorá bude pre nich pripravená. "Prvýkrát tiež otvoríme chalúpku pre verejnosť. Bude tak možné nazrieť do jej interiéru," dodala s tým, že k dispozícii budú počas podujatia aj výrobky od lokálnych výrobcov.



Priblížila, že akcia bude v areáli Lazníckeho dvora pod Pôjdami, ktorého súčasťou je aj malá chalúpka dedka Večerníčka. Nachádza sa v miestnej časti Detva-Skliarovo nad amfiteátrom. Podujatie sa začne 24. novembra a pokračovať bude každý piatok a v sobotu v čase od 16.00 do 20.00 h. Posledné bude v piatok 22. decembra.



Chalúpka s orientačným číslom 22 stojí na lúke Lazníckeho dvora na detvianskych lazoch. Má strechu zo slamy, ktorá bola kedysi pre tento región typická. Počas bežných dní sa turisti do jej vnútra nedostanú. Môžu si pri nej len posedieť na lavičke. Domček postavili ako súčasť projektu s názvom Kultúrna cesta Podpoľanie a stal sa turistickou atrakciou. "Počas letnej sezóny sme robili viac tematických akcií pre verejnosť s ponukou tradičných pochutín. Oslávili sme Veľkú noc na chalúpke a mali sme aj kosenie sena," spomenula Jankovičová.