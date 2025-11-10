< sekcia Regióny
Pri Mekyho lavičke budú fanúšikovia spomínať na legendárneho speváka
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - V parku pri „Mekyho lavičke“ na bratislavskom Račianskom mýte sa v pondelok uskutoční komorné spomienkové stretnutie pri príležitosti štvrtého výročia od skonu legendárneho speváka a skladateľa Miroslava Žbirku, moderátora hudobných podujatí, tvorcu, ale aj propagátora hudby doma a v zahraničí.
„Zaspievame si v sprievode gitár Mikiho Michelčíka a Martina Norisa, ktorí zahrajú a zaspievajú jeho najväčšie hity, položíme kvety a zapálime sviečku na pamiatku tohto jedinečného ‚nemoderného chalana‘, ktorého skvelá kariéra sa odštartovala práve na Račku,“ avizujú na sociálnej sieti organizátori podujatia so začiatkom o 17.00 h. Spomienku na Mekyho organizuje Mestská časť Bratislava - Nové Mesto.
„Spieval si Co bolí, to přebolí, ale sám si mi hovoril, že sú veci, čo neprebolia - a akú si mal pravdu!“ napísala na facebookovom profile speváka jeho manželka Katka Žbirková. „Sú to dnes štyri roky bez teba a chýbaš čím ďalej viac. Azda preto a pre ten veľký a neutíchajúci záujem fanúšikov pripravujeme ďalšie koncerty, výstavy a špeciálne edície tvojej hudby,“ naznačila.
Miroslav „Meky“ Žbirka zomrel 10. novembra 2021 vo veku 69 rokov. Bol legendou slovenskej hudobnej scény, viacnásobný Slávik a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 člen Siene slávy na Slovensku, hudobník, ktorého albumy vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí.
