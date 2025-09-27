< sekcia Regióny
Pri mestskom úrade v Revúcej pribudne svetelná križovatka
Autor TASR
Revúca 27. septembra (TASR) - Na frekventovanej križovatke pri budove Mestského úradu v Revúcej pribudne svetelná signalizácia. V rámci mesta pôjde o jedinú svetelnú križovatku, projekt približne za 300.000 eur bude financovať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Realizáciu zámeru odobrili revúcki mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Projekt zmeny organizácie dopravy a vybudovania novej svetelnej signalizácie sa týka križovatky ulíc M. R. Štefánika, Muránska, Železničná a Tomášikova v centre Revúcej. Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na zasadnutie MsZ, narastajúca motorizácia v meste spôsobuje na križovatke pri mestskom úrade dopravné zápchy, a to najmä pri napájaní z vedľajších ciest. „V dopravných špičkách sa predpokladá intenzita až 400 vozidiel za hodinu v smere na Muránsku, čo je najzaťaženejší smer a spôsobuje zdržania a znižuje bezpečnosť,“ uvádza sa v správe.
Súčasťou zámeru je inštalácia dynamicky riadenej štvorfázovej svetelnej signalizácie s preferenciou hlavných smerov a chodcov. Projekt má zahŕňať aj obnovu povrchov a obrubníkov v križovatke a na priľahlých úsekov ciest a chodníkov. Mesto v rámci prác počíta aj s opravou mosta na ceste II/532.
Predpokladané náklady na realizáciu projektu predstavujú približne 300.000 eur. Zámer má byť financovaný BBSK na základe zmluvy o spolupráci s mestom, samotné práce by chcela samospráva realizovať budúci rok. Od novej svetelnej signalizácie si radnica sľubuje zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky, vyššiu bezpečnosť chodcov a predĺženie životnosti mosta, ktorý je súčasťou križovatky.
Svetelná signalizácia na križovatke pri mestskom úrade bude prvou v Revúcej. Samospráva v lokalite v minulosti uvažovala aj nad výstavbou kruhového objazdu. Ten sa však nakoniec podľa mesta ukázal ako nevýhodný, a to najmä pre potrebu zosilnenia brehov, prekládky inžinierskych sietí, dopravné komplikácie či predpokladaný rozpočet vo výške 800.000 eur. Na príprave aktuálneho zámeru samospráva spolupracovala s dopravnými projektantmi i Žilinskou univerzitou.
„Výsledkom je projekt svetelnej križovatky, ktorý vypracoval dopravný projektant. Projekt zahŕňa inteligentné semafory bez pevných časových intervalov, ktoré budú reagovať na aktuálnu intenzitu premávky. To znamená, že doprava bude regulovaná plynulo, bez zbytočných zdržaní,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Július Buchta.
