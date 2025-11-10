< sekcia Regióny
Pri Moldave nad Bodvou došlo k vážnej nehode, cesta je uzavretá
Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - K vážnej dopravnej nehode nákladného a osobného vozidla došlo na hlavnej ceste za odbočkou na obec Mokrance v smere na Moldavu nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Zranenia predbežne utrpeli tri osoby. Cesta smerom na Moldavu nad Bodvou je uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.
Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.
Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.
Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.
Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.