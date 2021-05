OPITÝ A BEZ DOKLADOV: Pri Moldave nad Bodvou havarovalo osobné auto

Košice 18. mája (TASR) – Ľahké zranenia utrpeli traja spolujazdci pri dopravnej nehode neďaleko Moldavy nad Bodvou, ku ktorej došlo v pondelok (17. 5.) krátko po polnoci. Šoféra, ktorý nemá vodičské oprávnenie a v dychu mal 2,60 promile alkoholu, umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Tridsaťročný muž z Moldavy nad Bodvou išiel smerom od Moldavy nad Bodvou do obce Debraď – Hatiny v okrese Košice-okolie. „Na rovnom úseku cesty sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, s vozidlom prešiel do protismernej časti vozovky a narazil do zábradlia mostíka,“ spresnila s tým, že čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Škody boli predbežne vyčíslené na 500 eur.



Polícia vec realizuje v tzv. super rýchlom konaní, mužovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.