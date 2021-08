Pri Morave je možné pozorovať vzácneho orla malého

Bratislava 8. augusta (TASR) – Rieka Morava a priľahlé lúky, najmä pri zámku Schloss Hof neďaleko slovensko-rakúskych hraníc, sú lákadlom pre pozorovateľov vtáctva. Aktuálne je to hlavne pre vzácneho dravca orla malého, ktorého tam prilákali poväčšine sysle. Orla sa dá relatívne ľahko pozorovať aj bežným ďalekohľadom. Informuje o tom bratislavská Devínska Nová Ves.



"Pravdepodobne ho pri jeho potulovaní krajinou prilákali tunajšie sysle a dostatok vtákov na lúkach, ktoré sú pre neho veľkým lákadlom. Na Slovensku naposledy hniezdil ešte v 90. rokoch a aj vtedy to bola obrovská vzácnosť," približuje mestská časť na svojej webovej stránke. Je približne veľký ako myšiak lesný a spoznať sa dá podľa svetlej spodnej strany tela a krídel.



Aj keď v rámci Európy nejde o ohrozený druh, jeho populácia je koncentrovaná predovšetkým do štátov juhozápadnej a juhovýchodnej Európy, teda Španielska, Portugalska, Francúzska, Rumunska či Bulharska. V strednej Európe sa vyskytne počas migrácie alebo veľmi vzácne zahniezdi, napríklad v Maďarsku.



Okrem orla prilietajú za sysľami a vtákmi na lúkach aj iné dravce. Medzi nimi napríklad haja červená, haja tmavá, orliak morský, sokol rároh, sokol sťahovavý či orol kráľovský.