Pri Moste Apollo vznikne inteligentná križovatka, stavať sa má v lete

Bratislava 10. júna (TASR) - Na dopravnom uzle Landererova - Košická - Prístavná pri Moste Apollo v Bratislave má vzniknúť nová inteligentná križovatka. Rekonštrukcia za 1,4 milióna eur sa má realizovať v lete počas prázdnin. TASR o tom informoval Daniel Suchý, hovorca developerskej spoločnosti J&T Real Estate (JTRE), ktorá komplexnú rekonštrukciu realizuje.



Súčasťou rekonštrukcie je zároveň aj príprava na električkovú trať, ktorá by tadiaľ v budúcnosti mohla viesť. Z toho dôvodu je komplexná úprava križovatky podľa slov hovorcu načasovaná tak, aby sa požiadavky vyvolané všetkými dokončenými developerskými projektami v okolí realizovali naraz, bez nutnosti opakovaných dopravných obmedzení.



Priblížil, že stavebník - mesto Bratislava celý proces koordinuje a bude dohliadať na plynulý priebeh realizácie. "Rekonštrukciu pripravujeme s projektantmi a dopravnými inžiniermi už niekoľko mesiacov a okrem príslušných oddelení na bratislavskom magistráte spolupracujeme aj s Dopravným podnikom mesta Bratislava a políciou, aby rekonštrukcia v čo možno najmenšom rozsahu zasiahla bežný život Bratislavčanov," uviedol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.



Prípravné práce sa pre náročnosť kompletnej výmeny technológií na križovatke, ktorá je napojená na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R7, začnú v júni. Rekonštrukcia má prioritne prebiehať počas letných prázdnin. Ukončená by mala byť začiatkom školského roka. Práce sa majú realizovať v niekoľkých etapách, na obmedzenia počas nich má zároveň upozorňovať dopravné značenie.



Súčasťou zmeny svetelnej signalizácie bude časovacie zariadenie, kamery a senzory, ktoré zabezpečia inteligentné a dynamické riadenie križovatky. "Znamená to, že priepustnosť jednotlivých koridorov bude priebežne vyhodnocovaná a regulovaná na základe aktuálneho náporu vozidiel, aby bola zabezpečená nielen maximálna plynulosť premávky, ale aby sa čo najviac eliminovali možné zápchy na nadväzujúcich križovatkách," ozrejmil Suchý.



Podotkol, že sa zvýši aj bezpečnosť chodcov a cyklistov vďaka rozšíreniu ostrovčekov. Vybudovaná má byť aj zastávka autobusov na Košickej ulici v smere z Petržalky, ktorá sa po zväčšení ostrovčekov v križovatke posunie smerom bližšie k stanici Nivy. "Počas rekonštrukcie bude dočasne zrušená, cestujúci môžu využiť zastávku na Moste Apollo," doplnil hovorca.



Prvá fáza je naplánovaná na 15. júna až 31. júla. Počas nej sa plánuje na etapy uzavretie chodníkov na Prístavnej, Landererovej a Košickej ulici a priliehajúce priechody pre chodcov či zúženie jazdných pruhov a dočasné zrušenie autobusovej zastávky. V druhej fáze počas augusta tiež pribudnú obmedzenia pre automobilovú dopravu.