Pri Moste Apollo vznikne najmodernejšia križovatka v Bratislave

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty a buduje ucelené mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria nábrežná štvrť Eurovea City s prvým slovenským mrakodrapom, v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19, Pribinova 34, Pribinova 40 či Landererova 12 alebo nákupné centrum Eperia v Prešove. V Londýne dokončila prvé projekty Triptych Bankside a Appleby Blue a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux realizovala nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners. V Berlíne začala realizovať prvý projekt Nordhafen Living & Office.

Bratislava, 10. júna (OTS) – Bezpečnejší a plynulejší prechod a prejazd pre vodičov, cyklistov aj chodcov vďaka moderným technológiám prinesie komplexná rekonštrukcia rušného dopravného uzla Landererova – Košická – Prístavná pri Moste Apollo. Bratislava tak v rozrastajúcom sa modernom centre, downtowne, získa najmodernejšiu inteligentnú križovatku.Bratislavský downtown sa postupne rozrastá o nové bývanie, pracovné príležitosti, verejné priestory a mestskú vybavenosť. Samozrejmosťou musí byť aj modernizácia dopravnej infraštruktúry. Komplexná úprava frekventovanej križovatky pri Moste Apollo bola na základe dohody medzi bratislavským magistrátom a JTRE, developerom štvrtí Eurovea City a Downtown Yards, načasovaná tak, aby sa požiadavky vyvolané všetkými dokončenými developerskými projektami v okolí realizovali naraz, bez nutnosti opakovaných dopravných obmedzení. Preto bude súčasťou rekonštrukcie aj príprava na električkovú trať, ktorá by tadiaľto v budúcnosti mohla viesť.Komplexnú rekonštrukciu križovatky v celkovej hodnote 1,4 milióna eur zrealizuje na vlastné náklady JTRE. Stavebník Hlavné mesto SR Bratislava celý proces koordinuje a bude dohliadať na plynulý priebeh realizácie. Na rekonštrukciu vyťaženého dopravného uzla, ktorý je napojený na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R7, sa využije prioritne obdobie letných prázdnin, avšak prípravné práce sa pre náročnosť kompletnej výmeny technológií začnú už v júni.„Rekonštrukciu pripravujeme s projektantmi a dopravnými inžiniermi už niekoľko mesiacov a okrem príslušných oddelení na bratislavskom magistráte spolupracujeme aj s Dopravným podnikom mesta Bratislava a Políciou SR, aby rekonštrukcia v čo možno najmenšom rozsahu zasiahla bežný život Bratislavčanov,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE a dodáva, že rekonštrukcia by mala byť ukončená začiatkom školského roka.Na obmedzenia počas jednotlivých etáp prác bude upozorňovať dopravné značenie. Samotnej rekonštrukcii však predchádza informačná kampaň pre širokú verejnosť, aby sa účastníci premávky oboznámili s obchádzkovými trasami a vedeli sa vopred pripraviť na obmedzenia a využili iné trasy. Rekonštrukcia bude mať niekoľko etáp, počas ktorých bude k dispozícii vždy aktuálna informačná mapka dostupná na webe, sociálnych sieťach a v médiách.Najzásadnejšou zmenou prejde svetelná signalizácia. Pôjde o jej kompletnú výmenu za najmodernejší systém s najväčšou a najkomplexnejšou riadiacou jednotkou centrálneho dopravného systému. Jeho súčasťou budú časovacie zariadenie, kamery a senzory, ktoré zabezpečia inteligentné a dynamické riadenie križovatky. Znamená to, že priepustnosť jednotlivých koridorov bude priebežne vyhodnocovaná a regulovaná na základe aktuálneho náporu vozidiel, aby bola zabezpečená nielen maximálna plynulosť premávky, ale aby sa čo najviac eliminovali možné zápchy na nadväzujúcich križovatkách, ako je to často napríklad na križovatke Mlynské Nivy – Košická.Zvýši sa aj bezpečnosť chodcov a cyklistov vďaka rozšíreniu ostrovčekov. V súčasnosti sú už nedostačujúce, predovšetkým cyklisti či matky s detskými kočíkmi pri čakaní na zelenú zasahujú do vozovky. V rámci rekonštrukcie preto vzniknú bezpečnejšie priechody s ostrovčekmi, ktoré znesú aj vyšší nápor ľudí prichádzajúcich do nového centra hlavného mesta.Rekonštrukcia zlepší aj komfort cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Vybudovaná bude nová zastávka autobusov na Košickej ulici v smere z Petržalky, ktorá sa po zväčšení ostrovčekov v križovatke posunie smerom bližšie k stanici Nivy. Počas rekonštrukcie bude dočasne zrušená, cestujúci môžu využiť zastávku na Moste Apollo, ktorú už aj v súčasnosti uprednostňujú. Taktiež sa posilní cyklodoprava prepojením Nív cez Plátenícku ulicu s medzinárodnou cyklotrasou pri Dunaji.na etapy uzavretý chodník na Prístavnej, Landererovej a Košickej ulici a priliehajúce priechody pre chodcov, zúženie jazdných pruhov, dočasné zrušenie autobusovej zastávky na Košickej (od 12. 6. do ukončenia celej rekonštrukcie križovatky)pribudnú obmedzenia pre automobilovú dopravu – o podrobnostiach budeme vopred informovať- Oprava priechodov pre chodcov- Zväčšenie a rozšírenie ostrovčekov pre chodcov a cyklistov- Vybudovanie prepojenia cyklotrasy cez Plátenícku ulicu a od mosta Apollo- Kompletná výmena svetelnej signalizácie za najmodernejší systém- Pribudne inteligentné a dynamické riadenie premávky, ktoré zvýši jej plynulosť a kapacitu križovatky (kamerový systém, senzory, časovacie zariadenia)- Zvýši sa kapacita križovatky vďaka novým jazdným pruhom: z Landererovej na Most Apollo budú dva odbočovacie pruhy, z Prístavnej budú 2 priame pruhy a 2 pruhy pre odbočenie doľava- Príprava pre budúce trasovanie električky, aby sa neskôr implementovala bez rozsiahlych a dlhodobých rozkopávok- Vybudovanie novej zastávky MHD na Košickej ulici a jej posunutie pre lepšiu dostupnosť