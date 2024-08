Pri moste na Hradskej ulici dočasne osadili oceľový základ

Bratislava 19. augusta (TASR) - Na dočasné premostenie Malého Dunaja pri moste na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni osadili oceľový základ. V najbližších dňoch sa má pracovať na osadení panelovej mostovky, drevených častí lávky pre chodcov či všetkých potrebných ochranných a záchytných zariadení. Hlavné mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Pokračovať budú aj práce na dobudovaní prístupových komunikácií, aby dočasný most mohli komfortne využívať vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD), záchranné zložky, ale aj chodci a cyklisti," uviedla samospráva.



Mesto zároveň priblížilo, že o samotné preloženie oceľovej 65-tonovej konštrukcie sa postarali dva žeriavy s nosnosťou 160 ton. "Samotný presun 36-metrovej oceľovej konštrukcie síce trval len zopár minút, predchádzali mu však niekoľkotýždňové prípravy. Pozostávali najmä zo zostavenia samotnej konštrukcie, ktorú sme montovali na hladine Malého Dunaja," dodalo.



Dočasné premostenie sa buduje pre blížiacu sa komplexnú modernizáciu mosta na Hradskej ulici, ktorý ju po viac než pol storočí využívania podľa mesta potrebuje. Modernizácia sa má realizovať až po dokončení všetkých potrebných prípravných prác, keď sa most na čas trvania rekonštrukcie uzatvorí. "Verejnosť budeme o termíne uzatvorenia, ako aj o všetkých dopravných obmedzeniach včas informovať," dodalo mesto.



V posledných mesiacoch vykonalo mesto niekoľko krokov, aby most odľahčilo a zabezpečilo jeho bezpečné používanie do jeho opravy. Demontovalo drevené časti lávok pre peších a vytvorilo chodníky po bokoch mosta pre chodcov, následne bola z mosta vylúčená doprava nad 7,5 tony s výnimkou MHD.