Pri moste v Jaklovciach hrozí vybreženie potoka, začali vrecovať

Jaklovce 13. októbra (TASR) – Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov aj v obci Jaklovce v okrese Gelnica. Pri jednom z mostov začali v utorok s vrecovaním, dobrovoľní hasiči majú pomáhať s odčerpávaním vody z pivníc. Ako pre TASR povedal starosta Matúš Fedor, v prípade potreby sú pripravení vyhlásiť mimoriadnu situáciu.



Podľa jeho slov prší od nedele, voda tečie po asfaltovej ceste na severnej aj južnej strane obce. „Nedá sa povedať, že by sa niektorý potok vylial. Voda síce ide aj po ceste, ale zatiaľ to nie je také strašné, ako to bolo počas letného prívalového dažďa.



Ak by potok, ktorý ide z Kojšova a Veľkého Folkmara, stúpal takým tempom ako ráno, bolo by to iné. Našťastie sa to zastavilo,“ povedal s tým, že v súčasnosti je priestor na prietok pod mostom v obci na úrovni približne 20 centimetrov. Pripomenul, že pri väčších dažďoch hrozí v tomto úseku vybreženie. „Je to navrecované, ďalšia partia ešte pôjde vrecovať piesok. Mali sme aj techniku,“ uviedol starosta.



Okrem zamestnancov obce, resp. aktivačných pracovníkov má obyvateľom pomôcť aj tunajší dobrovoľný hasičský zbor. Jeho členovia by mali odčerpávať vodu z pivníc.



„Niektorí majú problém dostať sa do garáží či suterénnych priestorov. Hnilec je vysoko, spodná voda stúpa a tlačí sa hore,“ vysvetlil starosta. Podľa jeho slov sledujú aj situáciu Hnilca v Gelnici, Mníšku nad Hnilcom, Nálepkove či Helcmanovciach. Podľa toho vedia odhadnúť prognózu pre Jaklovce.



Situáciu monitorujú aj na moste do priemyselného parku. „V strede je pilier. Je to pre nás životne dôležité, keďže ide o dopravnú tepnu do priemyslnej zóny. Tam tiež sledujeme, či sa tam neobjaví nejaké brvno, ktoré by to zahatilo,“ dodal Fedor.