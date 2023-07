Pri múzeu v Košiciach pyrotechnici preverovali podozrivý predmet

Košice 3. júla (TASR) - Pre podozrenie z možného nástražného systému polícia v pondelok po polnoci pri Východoslovenskom múzeu (VSM) na Námestí Maratónu mieru v Košiciach zabezpečila okolie a odklonila dopravu. Následne polícia vykonala pyrotechnickú prehliadku s negatívnym výsledkom. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Pyrotechnická prehliadka bola ukončená krátko pred 6.30 h, prítomnosť nástražného výbušného systému potvrdená nebola a doprava v tomto úseku bola obnovená," uviedla.



Polícia podľa nej krátko po polnoci prijala na tiesňovej linke 158 oznámenie, že pracovník súkromnej bezpečnostnej služby spozoroval na kamerovom zariadení, ako neznáma osoba položila na schodisko pred VSM neznámy predmet a z miesta odišla. "Keďže vzniklo podozrenie, že v tomto prípade môže ísť o nástražný výbušný systém, bolo okolie miesta zabezpečené, aby nedošlo k vstupu nepovolaných osôb do blízkosti, doprava bola v tomto úseku zastavená a odklonená, a na miesto boli privolaní kriminalistický technik, psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín aj policajní pyrotechnici," skonštatovala Ivanová.