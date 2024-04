Pri Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom vysadili stromy

Pavlovce nad Uhom 5. apríla (TASR) - Pri Múzeu vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky v Pavlovciach nad Uhom v okrese Michalovce v piatok (5. 4.) zasadili 11 drevín. Ide o staré odrody ovocných stromov, ako sú kormoška, janovka, bystrické slivky či duly. Riaditeľ múzea Martin Javor pre TASR uviedol, že stromy vysadili na poctu predkov, pričom každý strom má svojho donora zo Severnej Ameriky.



"Korene stromu majú symbolizovať, že predkovia, aj napriek tomu, že odišli, majú svoje korene vždy na Slovensku," vysvetlil Javor. Dodal, že ho k výsadbe motivovali aj jeho rodinní príslušníci, ktorí si v minulosti jednu z týchto odrôd vzali so sebou do Ameriky.



Výsadba stromov je súčasťou projektu "Slovak American Heritage Garden" podporeného Košickým samosprávnym krajom a Nadáciou Ekopolis. Výsadbou stromov začali aj budovanie záhrady pri múzeu s cieľom zatraktívniť a skultúrniť okolie. Záhrada čoskoro doplnia napríklad o drevenú stodolu s prezentáciu techniky, ktorú si vysťahovalci priniesli pred sto rokmi späť do svojej domoviny.



Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky otvorili v máji 2023. Dokumentuje emigráciu Slovákov do USA, má viac ako 4000 artefaktov z USA a Kanady, väčšina z nich bola darom od krajanov. Expozície sa nachádzajú v dome, vyhlásenom za národnú kultúrnu pamiatku, rekonštruovanom do pôvodného stavu v miestnej časti Ťahyňa. Súčasťou múzea je aj zbierka stúh slovenských spolkov v Amerike a exponáty o významných osobnostiach ako je bankár Michal Bosák.