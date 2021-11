Pri nádrži Ľadovo v Lučenci majú vzniknúť parkoviská i bežkárska trať

Lučenec 24. novembra (TASR) – Mesto Lučenec chce pri vodnej nádrži Ľadovo vytvoriť nové záchytné parkoviská, vybudovať plánuje i viaceré atrakcie s cieľom obohatiť lokalitu o nové možnosti na rôzne voľnočasové aktivity. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



Nové záchytné parkovisko pri rekreačnej oblasti Ľadovo chce samospráva vybudovať na Ulici športová v blízkosti futbalového štadióna, druhé by malo vzniknúť rozšírením už existujúcej odstavnej plochy pred vstupom k vodnej nádrži. Revitalizovať by mesto chcelo aj kyslíkovú cestu, ktorá sa nachádza v mestských lesoch v blízkosti Ľadova. Cieľom samosprávy je vytvoriť z rekreačnej oblasti lokalitu prispôsobenú rôznym aktivitám počas celého roka.



„V príprave je nové detské ihrisko, ktoré bude umiestnené pri altánku. Radi by sme okolo Ľadova spravili promenádu, teda miesto na dlhú a pokojnú prechádzku, počas ktorej sa ľudia môžu kochať prírodou aj v zadnej časti, ktorá bola predtým ťažko dostupná. Pribudnúť by mala aj pumptracková zóna, bežkárska trať či miesto na sánkovanie,“ priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že väčšinu projektov by chceli stihnúť do budúcej jari.



V uplynulých dňoch sa v Lučenci uskutočnil aj kontrolný deň na stavbe cyklotrasy do obce Halič, ktorá prechádza i rekreačnou oblasťou Ľadovo. Projekt podľa samosprávy pokračuje bez komplikácií a cyklotrasa by mala byť skolaudovaná v jarných mesiacoch budúceho roka.



„Mesto Lučenec plánuje v okolí cyklotrasy vytvoriť niekoľko stanovíšť, ktoré výrazne zvýšia cyklistom a všetkým rekreantom komfort. Cieľom samosprávy je tieto stanovištia financovať z európskych zdrojov. Na kontrolnom dni sme riešili ich umiestnenie tak, aby bolo pre športovcov čo najzaujímavejšie,“ dodala Pivková.