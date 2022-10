Pri náraze do múrika v Podlužanoch sa zranil vodič auta

Podlužany 12. októbra (TASR) - Zranenia utrpel v utorok (11. 10.) v Podlužanoch v okrese Bánovce nad Bebravou po náraze do betónového múrika vodič osobného auta. Pri nehode zasahovali štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Bánoviec nad Bebravou s jedným kusom techniky. TASR o tom v stredu informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Havarovaný automobil zostal po náraze do múrika skrížený cez jeden jazdný pruh. Vodičovi, ktorý sa nachádzal mimo vozidla, poskytovali prvú pomoc miestni občania.



"Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti a zranenému vodičovi poskytli predlekársku pomoc a ošetrenie. Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby hasiči pomohli pri ďalšom ošetrení a transporte zranenej osoby do sanitného vozidla," opísal Petrík.



Hasiči podľa neho následne na aute vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a vytečené prevádzkové kvapaliny zachytili pomocou absorpčnej látky. "Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou asistovali pri bezpečnom naložení havarovaného automobilu na vozidlo odťahovej služby," dodal.