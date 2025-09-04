< sekcia Regióny
Pri Národnom futbalovom štadióne môže dôjsť k dopravným obmedzeniam
Počas zápasu v okolí štadióna budú policajti poriadkovej polície, dopravnej polície, ako aj ostatných zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru spolupôsobiť pri zabezpečovaní poriadku.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Polícia sa pripravuje na večerný zápas futbalovej kvalifikácie medzi Slovenskom a Nemeckom na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave. Avizuje v tejto súvislosti i možné obmedzenia v premávke.
„Počas uvedeného zápasu v okolí štadióna budú policajti poriadkovej polície, dopravnej polície, ako aj ostatných zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave spolupôsobiť pri zabezpečovaní verejného poriadku a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Silvia Šimková.
Upozornila zároveň na možné dopravné obmedzenia v okolí štadióna pred začiatkom stretnutia (20.45 h) a po jeho ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova. Vodičom odporúčala sa z uvedených dôvodov okoliu štadióna, ak je to možné, vyhnúť. „O prípadných ďalších dopravných obmedzeniach budeme verejnosť včas informovať,“ dodala.
