Pri náučnom chodníku v Šaci otvorili samoobslužnú lesnú kaviareň
Autor TASR
Košice 25. apríla (TASR) - V rámci rozširovania náučného chodníka Dúbrava v košickej mestskej časti Šaca v sobotu slávnostne otvorili Kaviareň u lesných víl. Samoobslužná kaviareň pozostáva z dreveného mobiliára, kamenného ohniska a tieňových plachiet, ktoré dotvárajú atmosféru lesnej obývačky. Projekt podporil Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci programu Terra Incognita sumou 6500 eur.
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, náučný chodník Dúbrava, ktorý slúži verejnosti od roku 2021, tak získal nový rozmer zážitku. Zámerom mestskej časti bolo vytvoriť v tichom lesnom prostredí bod záujmu, ktorý by ľudí nielen prilákal do prírody, ale naučil ich v nej aj „spomaliť“.
Hlavným lákadlom je proces - návštevník si kávu pripravuje sám, čím sa z obyčajného nápoja stáva rituál spojený s relaxom pod korunami stromov. „Posedenie v lese sme chceli povýšiť na zážitok, ktorý spojí vôňu kávy s čistým vzduchom. Na podujatiach mestskej časti kaviareň ožije spolu s našou obsluhou, no počas bežných dní bude patriť samotným návštevníkom. Je to pre nás spôsob, ako v ľuďoch budovať pozitívny vzťah k prírode, k lesu a jeho ochrane,“ priblížil realizátor projektu a starosta mestskej časti Šaca Daniel Petrík.
Keďže v lese nie je takmer žiaden mobilný signál, nájdu návštevníci uzamknutý box, v ktorom je uložené kompletné vybavenie na outdoorovú prípravu kávy. Prístup k nemu získajú prostredníctvom kódu po predchádzajúcej rezervácii. Celý priestor vrátane stolov, sedenia, pultu a ohniska je navrhnutý tak, aby zapadol do krajiny a slúžil tak rodinám s deťmi, ako aj všetkým turistom.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je ambíciou kraja cielene rozvíjať projekty, ktoré zvyšujú jeho atraktivitu a zároveň chránia jeho prírodu. Kaviareň u lesných víl považuje za ukážkový príklad tejto vízie v praxi. „Presne takéto inovatívne formy ekoturizmu dnes formujú budúcnosť cestovania,“ skonštatoval.
Návštevníci s autom môžu zaparkovať pri cintoríne v Šaci a ďalej sa nechať viesť náučným chodníkom. Šaca sa touto aktivitou podľa krajskej organizácie ešte viac približuje k zabehnutým cieľom pre rodinné výlety v regióne Abova. „Náučný chodník v Šaci s novou Kaviarňou u lesných víl sa tak dnes hrdo radí k našim stáliciam, akými sú košická zoo, Detská historická železnica či Botanická záhrada v Košiciach. Aktívni turisti môžu návštevu lesa spojiť napríklad s discgolfom na Jahodnej,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
