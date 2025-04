Pri návrhu výstavby elektrárne zachovajú vodárenský účel Málinca

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Pri návrhu výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec ostane vodárenský účel tejto nádrže zachovaný. V spoločnom vyhlásení to uvádzajú štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.



„Čo sa týka obáv o kvalitu pitnej vody, tu platí, že budú použité technológie, ktoré zabránia unikaniu akýchkoľvek prevádzkových kvapalín do surovej vody. Naďalej bude stabilne dodávaná v požadovanej kvalite,“ podotýka vyhlásenie. Zdôrazňuje, že rovnako obavy z vplyvu sedimentov budú eliminované už samotným návrhom riešenia.



Vyhlásenie ďalej pripomína, pri tejto úlohe budú spracované vodohospodárske bilancie v spolupráci s Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podotýka, že výsledkom má byť identifikácia súčasných a aj výhľadových potrieb pitnej vody pre stredoslovenský región. Na základe toho budú prijaté opatrenia a požiadavky na realizáciu projektu, ako aj na vyvolané investície.



Dodáva, že závery o znečistení pitnej vody a o znemožnení zásobovania pitnou vodou sú v tomto momente nepodložené a zavádzajúce. „Investor projektu rešpektuje základnú podmienku, a to bezpečné a trvalo udržateľné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,“ konštatuje.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vo februári konštatoval, že plánovaná prečerpávacia vodná elektráreň Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Návrh sa však v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom, ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu. Samosprávy upozorňovali aj na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere.