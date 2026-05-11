HLÁSIA ZRANENÝCH: Pri požiari domu v Rajci vznikla škoda za 15.000 eur
Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Profesionálni hasiči z Rajca a zo Žiliny zasahovali v nedeľu (10. 5.) pri požiari rodinného domu v Rajci. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, materiálna škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 15.000 eur.
Na operačné stredisko bol požiar domu na Lúčnej ulici ohlásený o 16.30 h. „V čase vzniku požiaru sa v rodinnom dome nachádzali štyri osoby. Dve osoby hasiči evakuovali pomocou vyvádzacích masiek. Pri požiari boli zranené dve osoby, ktoré boli intoxikované splodinami horenia,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch dvomi vysokotlakovými prúdmi. Priestory odvetrávali pomocou pretlakového ventilátora. „Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinného domu priama materiálna škoda v hodnote 15.000 eur. Príčinou vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha počas nabíjania akumulátora ručného náradia,“ dodala hasičská hovorkyňa.
