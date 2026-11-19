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Pri nehodách na priechodoch na Zemplíne zomrel jeden chodec
Pri nehode v Michalovciach prišiel o život chodec, ktorého na riadne vyznačenom priechode zrazilo vozidlo Mitsubishi.
Autor TASR
Michalovce 19. novembra (TASR) - Jednu obeť a jednu ťažko zranenú osobu si vyžiadali dve dopravné nehody, ku ktorým došlo v stredu (18. 11.) na priechodoch pre chodcov v Michalovciach a Sečovciach v okrese Trebišov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva v Košiciach Jana Krupárová, v oboch prípadoch vodiči podľa doterajších zistení polície nedali chodcom prednosť.
Pri nehode v Michalovciach prišiel o život chodec, ktorého na riadne vyznačenom priechode zrazilo vozidlo Mitsubishi. Podľa polície sa 22-ročný vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Chodca zachytil prednou časťou auta. Zranenia chodca si vyžiadali resuscitáciu. Následne ho v kritickom stave previezli do michalovskej nemocnice, kde zraneniam podľahol. Ďalšie osoby sa pri nehode nezranili. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Na miesto privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Presný priebeh nehody, jej príčinu a mieru zavinenia polícia naďalej vyšetruje.
K ďalšej nehode došlo v stredu podvečer v Sečovciach. Vodička vozidla Kia, ktorá jazdila v smere od Hriadok na Dargov, podľa predbežných zistení nedala prednosť 65-ročnej chodkyni prechádzajúcej cez riadne vyznačený a osvetlený priechod pre chodcov. Žena pri zrážke utrpela zranenia, ktorých liečenie si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiada viac ako 42 dní. Alkohol u vodičky nezistili. Prípad prevzal trebišovský policajný vyšetrovateľ.
Polícia v tejto súvislosti upozornila, že od začiatku roka do konca minulého týždňa evidovala v Košickom kraji 144 dopravných nehôd s účasťou chodcov, z toho päť v uplynulom týždni. „Vodičov opätovne vyzývame na zvýšenú pozornosť, najmä pri priechodoch pre chodcov, zastávkach a na miestach, kde sa pohybujú ľudia,“ doplnila hovorkyňa. Chodcom odporúčajú používať reflexné prvky a pred vstupom na vozovku sa presvedčiť, že môžu bezpečne prejsť.
Pri nehode v Michalovciach prišiel o život chodec, ktorého na riadne vyznačenom priechode zrazilo vozidlo Mitsubishi. Podľa polície sa 22-ročný vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Chodca zachytil prednou časťou auta. Zranenia chodca si vyžiadali resuscitáciu. Následne ho v kritickom stave previezli do michalovskej nemocnice, kde zraneniam podľahol. Ďalšie osoby sa pri nehode nezranili. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Na miesto privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Presný priebeh nehody, jej príčinu a mieru zavinenia polícia naďalej vyšetruje.
K ďalšej nehode došlo v stredu podvečer v Sečovciach. Vodička vozidla Kia, ktorá jazdila v smere od Hriadok na Dargov, podľa predbežných zistení nedala prednosť 65-ročnej chodkyni prechádzajúcej cez riadne vyznačený a osvetlený priechod pre chodcov. Žena pri zrážke utrpela zranenia, ktorých liečenie si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiada viac ako 42 dní. Alkohol u vodičky nezistili. Prípad prevzal trebišovský policajný vyšetrovateľ.
Polícia v tejto súvislosti upozornila, že od začiatku roka do konca minulého týždňa evidovala v Košickom kraji 144 dopravných nehôd s účasťou chodcov, z toho päť v uplynulom týždni. „Vodičov opätovne vyzývame na zvýšenú pozornosť, najmä pri priechodoch pre chodcov, zastávkach a na miestach, kde sa pohybujú ľudia,“ doplnila hovorkyňa. Chodcom odporúčajú používať reflexné prvky a pred vstupom na vozovku sa presvedčiť, že môžu bezpečne prejsť.