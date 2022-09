Bratislava 8. septembra (TASR) - Pri štvrtkovej nehode na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy auto roztrhlo na dve časti. Vodič vyviazol bez zranení, neutrpeli ich ani ďalšie osoby. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií si vodič v blízkosti zjazdu z diaľnice v smere na Senec - Pezinok pravdepodobne neskoro všimol kolónu tam stojacich vozidiel a prudko vybočil z jazdného pruhu," ozrejmil. Následne malo auto naraziť do zvodidiel, pričom sa rozdelilo na dve časti.



Na miesto vyslali záchranné zložky aj diaľničných policajtov. "Po príchode bolo zistené, že vodič neutrpel žiadne vonkajšie viditeľné zranenia," podotkol hovorca s tým, že napriek tomu vodiča previezli do nemocnice.



K zraneniu iných osôb a spôsobeniu škody na iných zvodidlách podľa polície nedošlo. "Vyšetrovaním presných príčin, ako aj okolností tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," dodal Szeiff.