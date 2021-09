Pri nehode autobusu v Bratislave sa zranili štyri osoby

Bratislava 9. septembra (TASR) - Štvrtková nehoda autobusu a auta na Štefánikovej ulici v Bratislave si vyžiadala štyri zranené osoby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.



"Tri z nich záchranári po ošetrení previezli do bratislavských nemocníc. Utrpeli najmä poranenia hrudníka a končatín. Štvrtá ošetrená účastníčka nehody prevoz do nemocnice odmietla," priblížila hovorkyňa.



Nehoda popoludní obmedzila aj verejnú dopravu. Viacero liniek bolo odklonených. Tvorili sa tiež kolóny.