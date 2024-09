Pri nehode dvoch vozidiel v Prešove sa zranila jedna osoba

Prešov 6. septembra (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok predpoludním pri dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel na Októbrovej ulici v Prešove. Zranila sa pri nej jedna osoba. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.



Ako povedala, po príchode hasičov na miesto sa jedno z vozidiel nachádzalo prevrátené na boku a bola v ňom vodička a pes. V druhom vozidle sa v čase nehody viezli dve osoby, ktoré sa nachádzali už mimo havarovaného vozidla.



"Hasiči vymedzili miesto zásahu a vyslobodili osobu a zviera z prevráteného vozidla bez použitia hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Zároveň zabezpečili havarované vozidlá proti pohybu a vzniku požiaru. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu jednej osoby, ktorú si do svojej starostlivosti prevzala posádka sanitného vozidla hasičskej záchrannej služby, ktorá ju po ošetrení sanitným vozidlom transportovala na ďalšie vyšetrenie do nemocnice," uviedla Knišová.



V dôsledku dopravnej nehody došlo podľa nej aj k menšiemu úniku prevádzkových kvapalín, ktoré hasiči zachytili pomocou sorpčných produktov.



"Na mieste zasahovalo päť príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove z Hasičskej stanice Prešov s automobilom hasičskej záchrannej služby a sanitným vozidlom hasičskej záchrannej služby," dodala Knišová.