Pri nehode električky a auta v Košiciach utrpela zranenia jedna osoba

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Autor TASR
Košice 10. februára (TASR) - Na Komenského ulici v Košiciach došlo v utorok ráno k dopravnej nehode električky a osobného auta. Zranenia utrpela jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

„Na mieste sa nachádzala jedna zranená osoba, ktorú ošetrili hasičskí záchranári. V dôsledku nehody bola doprava v danom úseku obmedzená,“ uvádzajú hasiči s tým, že na havarovanom vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a vymedzili miesto udalosti.

