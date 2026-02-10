< sekcia Regióny
Pri nehode električky a auta v Košiciach utrpela zranenia jedna osoba
Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Autor TASR
Košice 10. februára (TASR) - Na Komenského ulici v Košiciach došlo v utorok ráno k dopravnej nehode električky a osobného auta. Zranenia utrpela jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
„Na mieste sa nachádzala jedna zranená osoba, ktorú ošetrili hasičskí záchranári. V dôsledku nehody bola doprava v danom úseku obmedzená,“ uvádzajú hasiči s tým, že na havarovanom vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a vymedzili miesto udalosti.
„Na mieste sa nachádzala jedna zranená osoba, ktorú ošetrili hasičskí záchranári. V dôsledku nehody bola doprava v danom úseku obmedzená,“ uvádzajú hasiči s tým, že na havarovanom vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a vymedzili miesto udalosti.