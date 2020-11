Pri nehode kamióna unikli do Jasenice ropné látky

Banská Štiavnica 30. novembra (TASR) – Pri dopravnej nehode medzi obcami Kozelník a Hronská Breznica z 18. novembra unikli do vodného toku Jasenica z havarovaného kamiónu ropné látky. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy o tom informovala na svojom webe s tým, že Jasenica je biotopom európsky významných druhov vydry riečnej a hlaváča bieloplutvého.



V stredu 18. novembra na ceste medzi Kozelníkom a rýchlostnou cestou R1 havaroval ťahač s návesom, ktorý sa po zídení z cesty prevrátil do priekopy. „Pri dychovej skúške vodičovi namerali 1,31 promile alkoholu,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici. Hlavný ťah na Banskú Štiavnicu zo smeru od mesta Zvolen bol pre odstraňovanie následkov nehody uzavretý.



V piatok 20. novembra na mieste nehody vykonal obhliadku aj pracovník Správy CHKO Štiavnické vrchy. „Išlo o únik ropných látok z havarovaného kamióna do pôdy a následne do vodného toku Jasenica. Došlo aj k vyvráteniu a poškodeniu drevín, ktoré vytvorili prekážky vo vodnom toku a v neposlednom rade k znečisteniu okolia roztrúsenými časťami poškodeného kamióna,“ informovala Správa CHKO Štiavnické vrchy s tým, že ešte večer vo vodnom toku nainštalovali absorbčné hady na zachytávanie ropných látok.



V pondelok 23. novembra bola Slovenskou správou ciest odbagrovaná kontaminovaná zemina a následne dosypaná a spevnená poškodená časť komunikácie. V utorok 24. novembra Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) odstránil z vodného toku poškodené stromy a dreviny.



Podľa Správy CHKO Štiavnické vrchy je zarážajúce, že inštitúcie ako Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) či SVP boli tiesňovou linkou kontaktované až dva dni po nehode a kontaminácii vodného toku. „Je dôležité, aby už v budúcnosti k takýmto pochybeniam nedochádzalo a pri úniku ropných látok do podzemných, prípadne povrchových vôd boli tiesňovou linkou kontaktovaní SIŽP, Hasičský a záchranný zbor, rovnako ako SVP,“ uviedla Správa CHKO Štiavnické vrchy.