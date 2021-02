NEMAL VODIČÁK: Mladík spôsobil nehodu, pri ktorej sa zranili 4 ľudia

Klenovec 2. februára (TASR) – Štyria mladí ľudia utrpeli zranenia rôzneho rozsahu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v noci z pondelka (1. 2.) na utorok pri Klenovci v okrese Rimavská Sobota. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Banská Bystrica.



„Podľa doteraz zistených informácií osobné auto VW Passat so štvorčlennou posádkou šoféroval iba 17-ročný mladík, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vozidlo viedol v smere od Kokavy nad Rimavicou do Klenovca, kde tesne pre vjazdom do obce dostal šmyk a prednou časťou auta narazil do betónového premostenia odvodňovacieho mostíka. Následne zostalo vozidlo prevrátené na boku,“ priblížila polícia priebeh nehody.



Doplnila, že pri nehode došlo k viacerým zraneniam jej účastníkov. „Ťažké zranenie utrpela 18-ročná spolujazdkyňa z Klenovca. Vodič a 15-ročná spolujazdkyňa utrpeli ľahšie zranenia. V prípade ďalšieho spolujazdca, 18-ročného Klenovčana, išlo o zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie,“ konkretizovalo KR PZ.



Mladíkovi, ktorý vozidlo šoféroval, bola podľa polície pri dychovej skúške na alkohol nameraná hodnota, ktorá v prepočte predstavuje viac ako 1,5 promile alkoholu. „V súvislosti s nehodou prebieha trestné stíhanie vo veci prečinu ťažkej ujmy na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ zakončili policajti.