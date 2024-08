Pri nehode motorky v Lučenci prišiel o život 17-ročný spolujazdec

Lučenec 26. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode motocykla v Lučenci, ku ktorej došlo v nedeľu (25. 8.) vo večerných hodinách, prišiel o život 17-ročný spolujazdec. Vodič motorky skončil po šmyku s vážnymi zraneniami v nemocnici. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo na Športovej ulici v Lučenci, motorku šoféroval 51-ročný muž. "Vodič pravdepodobne dôsledkom rýchlej jazdy v smere od priehrady Ľadovo do centra Lučenca dostal šmyk a spolu so 17-ročným spolujazdcom spadli na vozovku," priblížila polícia.



Mladý spolujazdec pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič bol vo vážnom stave transportovaný do nemocnice. "Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných omamných látok v organizme vodiča bol nariadený odber krvi. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy," dodala polícia s tým, že bližšie okolnosti nehody sú naďalej predmetom vyšetrovania.