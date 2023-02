Pri nehode na ceste I/16 narazila vodička do dvoch nákladných áut

Rimavská Sobota 1. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu dopoludnia na ceste I/16 medzi Rimavskou Sobotou a mestskou časťou Bakta, narazila 32-ročná vodička osobného auta do dvoch nákladných vozidiel. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Podľa predbežných zistení z miesta nehody dostala vodička s vozidlom pravdepodobne šmyk, následkom čoho došlo k zrážke s nákladným autom. Po náraze malo osobné auto odhodiť do zvodidiel a následne ešte došlo k zrážke s ďalším nákladným autom," priblížila polícia s tým, že nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.



Dopravná nehoda si vyžiadala aj dočasné uzatvorenie cesty I/16 v oboch smeroch. Zakliesnenú vodičku z vozidla vyslobodzovali privolaní hasiči. Z miesta nehody bola so zraneniami prevezená do nemocnice.