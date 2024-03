MUŽ PREŠIEL DO PROTISMERU: Pri nehode sa zranili dve osoby

Nové Hony 8. marca (TASR) - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo vo štvrtok (7. 3.) na ceste I/16 pri obci Nové Hony v okrese Lučenec, sa zranili dve osoby. Muž prešiel so svojím autom do protismeru, protiidúcemu vodičovi sa napriek snahe zrážke nepodarilo zabrániť. Dopravná nehoda si vyžiadala i dočasnú uzáveru hlavného ťahu medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo v neskorých večerných hodinách. Podľa doposiaľ zistených informácií sa 31-ročný vodič idúci v smere od Rimavskej Soboty pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla značky Mercedes.



"Vodič Mercedesu sa snažil kolízii zabrániť, stiahol vedenie vozidla na pravý okraj cesty, avšak napriek tomu došlo ku kontaktu vozidiel. U vodiča Mercedesu pri dychovej skúške alkohol zistený nebol. U 31-ročného vodiča osobného auta Opel bol nariadený na zistenie alkoholu prípadne iných návykových látok odber krvi," priblížila polícia.



Pri nehode sa ľahko zranila 51-ročná spolujazdkyňa z vozidla značky Mercedes, vodič osobného auta, ktoré prešlo do protismeru, bol do nemocnice prevezený s ťažkými zraneniami. "Dokumentovanie dopravnej nehody si vyžiadalo aj čiastočné uzatvorenie cesty I/16. Premávka bola obmedzená približne dve hodiny," dodala polícia s tým, že nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.