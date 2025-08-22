< sekcia Regióny
ČELNÁ ZRÁŽKA: Pri nehode medzi Rovňanmi a Poltárom hlásia 4 zranených
Cestu medzi Rovňami a Poltárom museli po nehode úplne uzavrieť, celková škoda na vozidlách bola odhadnutá na 5000 eur.
Autor TASR
Poltár 22. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut, ku ktorej došlo vo štvrtok (21. 8.) medzi obcou Rovňany a Poltárom, sa zranili štyri osoby. Zrážka si vyžiadala aj uzáveru cesty, polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode na ceste III/2715 došlo v popoludňajších hodinách. „Podľa predbežných zistení z miesta 33-ročná vodička na Citroëne pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, stavu a povahe vozovky, svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prešla so svojím vozidlom do protismernej časti cesty, kde v tom čase oproti prichádzalo motorového vozidlo značky VW Passat,“ priblížila polícia.
Pri nehode sa zranila vodička Citroëna aj jej dve spolujazdkyne, 45-ročná žena utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečby nad 42 dní a 15-ročné dievča ľahké zranenia. Z miesta nehody bola so zraneniami do nemocnice prevezená aj 37-ročná vodička Passatu.
Cestu medzi Rovňami a Poltárom museli po nehode úplne uzavrieť, celková škoda na vozidlách bola odhadnutá na 5000 eur. V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Presné príčiny nehody, ako aj ďalšie okolnosti sú predmetom jej vyšetrovania,“ priblížila polícia s tým, že dychové skúšky u oboch vodičiek boli negatívne.
Polícia tiež uviedla, že príčinou nehody mohla byť aj zmena počasia a s tým súvisiaca mokrá vozovka. Vodičov vyzýva, aby v prípade dažďa znížili rýchlosť a dbali na bezpečné a včasné brzdenie. Upozorňuje tiež na nebezpečenstvo akvaplaningu a potrebu dodržiavania bezpečného odstupu.
