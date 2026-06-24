Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
< sekcia Regióny

Pri nehode neďaleko Jelšoviec zahynul 32-ročný vodič

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Dychové skúšky na alkohol boli s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Jelšovce/Výčapy-Opatovce 24. júna (TASR) - Pri nehode, ku ktorej došlo v stredu popoludní medzi obcami Jelšovce a Výčapy-Opatovce neďaleko Nitry zahynul 32-ročný vodič osobného auta. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

K nehode zrejme došlo po tom, ako vodič vozidla Škoda Octavia predbiehal nákladné vozidlo. „Pri tom sa nestihol zaradiť a čelne narazil do protiidúceho vozidla Volkswagen Passat, ktorého náraz odhodil do nákladného vozidla. Vodič vo Volkswagene utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu ďalších dvoch osôb,“ uviedla polícia.

Dychové skúšky na alkohol boli s negatívnym výsledkom. U nebohého vodiča bude prípadné požitie alkoholu zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

.

Neprehliadnite

Ronaldo prekonal rekordy a odpovedal kritikom: To sme chceli

V obľúbenej turistickej destinácii upozorňujú na riziko požiarov

Podpredseda PS Ivan Korčok mal v Pezinku dopravnú nehodu

VIDEO: Fico predstavil priority nadchádzajúceho predsedníctva SR vo V4