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Pri nehode neďaleko Jelšoviec zahynul 32-ročný vodič
Dychové skúšky na alkohol boli s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Jelšovce/Výčapy-Opatovce 24. júna (TASR) - Pri nehode, ku ktorej došlo v stredu popoludní medzi obcami Jelšovce a Výčapy-Opatovce neďaleko Nitry zahynul 32-ročný vodič osobného auta. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
K nehode zrejme došlo po tom, ako vodič vozidla Škoda Octavia predbiehal nákladné vozidlo. „Pri tom sa nestihol zaradiť a čelne narazil do protiidúceho vozidla Volkswagen Passat, ktorého náraz odhodil do nákladného vozidla. Vodič vo Volkswagene utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu ďalších dvoch osôb,“ uviedla polícia.
Dychové skúšky na alkohol boli s negatívnym výsledkom. U nebohého vodiča bude prípadné požitie alkoholu zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.
K nehode zrejme došlo po tom, ako vodič vozidla Škoda Octavia predbiehal nákladné vozidlo. „Pri tom sa nestihol zaradiť a čelne narazil do protiidúceho vozidla Volkswagen Passat, ktorého náraz odhodil do nákladného vozidla. Vodič vo Volkswagene utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu ďalších dvoch osôb,“ uviedla polícia.
Dychové skúšky na alkohol boli s negatívnym výsledkom. U nebohého vodiča bude prípadné požitie alkoholu zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.