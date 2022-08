Pri nehode neďaleko Nitry prišiel o život 35-ročný muž

Nitra 16. augusta (TASR) – Pri dopravnej nehode neďaleko Nitry prišiel o život 35-ročný muž. Nehoda sa stala v utorok na zlatomoravskej ceste pri Malante.



Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre vodič Škody Fabia z doposiaľ presne nezistených príčin čelne narazil do protiidúceho nákladného auta. Vodič Fabie utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol, 42-ročný vodič kamióna bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.



Dychová skúška u vodiča nákladného auta bola negatívna, prípadné požitie alkoholu u nebohého vodiča bude zisťované pri pitve. Príčina dopravnej nehody, okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Nitre.