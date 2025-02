Pri nehode osobného auta v Žarnovici sa zranili dve osoby

Žarnovica 24. februára (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu (22. 2.) v Žarnovici, sa zranili dve osoby. Osobné auto po udalosti zostalo prevrátené na streche mimo cesty. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo na vjazde do žarnovickej mestskej časti Žarnovická Huta v sobotu vo večerných hodinách. Osobné auto značky BMW viedol 35-ročný vodič, ktorý podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, vlastnostiam vozidla a svojim schopnostiam.



"Po havárii zostalo vozidlo prevrátené na streche mimo cesty. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzala tiež 26-ročná spolujazdkyňa. Obidvaja boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocnice," priblížila polícia s tým, že bližšie okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.