NEŠŤASTIE NA CESTE: Päť zranených, jeden mŕtvy

Banská Bystrica 8. júla (TASR) – Päť zranených osôb, prevezených do nemocnice, z ktorých jedna zraneniam podľahla - to je výsledok dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu v Banskej Bystrici, v časti Uľanka. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Za dva dni je to už druhá smrteľná nehoda v Banskobystrickom okrese.



"Vodič, 60-ročný, na vozidle VW Tiguan z Prešova viedol vozidlo v smere z Donovál na Banskú Bystricu a z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru. V tom čase išlo vozidlo Hyundai v smere od Banskej Bystrice a 55-ročný vodič sa snažil protiidúcemu autu vyhnúť, čo sa mu už nepodarilo. Došlo k čelnej zrážke," opísala okolnosti nehody polícia.



"Zranili sa obaja vodiči a ich spolujazdci. Vodič vozidla VW Tiguan v nemocnici zraneniam podľahol. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," dodali policajti.



Podľa hasičov, ktorí na štátnej ceste zasahovali, jednu osobu vyslobodili pomocou hydraulického náradia. Zasahovalo päť príslušníkov na dvoch kusoch techniky.