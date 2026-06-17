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Pri nehode pred obcou Podzámčok zomrel vodič, cesta je neprejazdná
Polícia vodičov žiada, aby boli v tomto úseku trpezliví.
Autor TASR
Podzámčok 17. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode pred obcou Podzámčok vo Zvolenskom okrese zomrel v stredu 66-ročný vodič osobného auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Dodala, že cesta 1/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu je momentálne neprejazdná. Polícia vodičov žiada, aby boli v tomto úseku trpezliví.
Podľa predbežných zistení sa mali čelne zraziť kamión a osobné vozidlo. „Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,“ objasnila hovorkyňa.
Dodala, že cesta 1/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu je momentálne neprejazdná. Polícia vodičov žiada, aby boli v tomto úseku trpezliví.
Podľa predbežných zistení sa mali čelne zraziť kamión a osobné vozidlo. „Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,“ objasnila hovorkyňa.