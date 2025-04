Pri nehode pri Košiciach zomrela chodkyňa, dieťa má ťažké zranenia

Košice 24. apríla (TASR) - Pri dopravnej nehode vo štvrtok ráno na ceste I/20 pri Košiciach došlo k zrážke vozidla s dvomi chodkyňami. Išlo aj maloleté dieťa, ktoré druhá osoba viedla za ruku. „Staršia z osôb utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, dieťa utrpelo ťažké zranenia,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Tragická nehoda sa stala krátko po 6.30 h na ceste v smere od krematória do Košíc. Požitie alkoholu ani prítomnosť omamných látok u vodiča polícia nezistila. Počas dokumentovania nehody bola cesta v smere na Košice uzavretá. Na miesto prizvali znalca z odboru dopravy.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová, 61-ročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. „Dieťa bolo transportované do nemocnice v Košiciach s vnútrolebkovým poranením a so zranením dolnej končatiny,“ doplnila hovorkyňa.







„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Presná príčina nehody a prípadné porušenie pravidiel zo strany chodcov budú predmetom znaleckého skúmania,“ uviedla polícia.