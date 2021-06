Pri nehode utrpel motorkár vážne zranenia, zasahoval vrtuľník

Lučenec 28. júna (TASR) – Pri dopravnej nehode na ceste medzi Lučencom a Haličou sa v nedeľu (27. 6.) ťažko zranil motocyklista, do nemocnice ho museli previezť leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici.



Podľa predbežných informácií mal 41-ročný motocyklista pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy v protismere naraziť do pred ním idúceho auta, ktoré v tom čase predchádzalo iné vozidlo. Pri nehode sa okrem motorkára ľahko zranil aj spolujazdec v osobnom aute.



„Po náraze motocyklistu do osobného motorového vozidla utrpel motorkár vážne poranenie hlavy. Po pristátí vrtuľníka priamo na ceste poskytli leteckí záchranári pacientovi ďalšie neodkladné zdravotné ošetrenie a po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu bol v stabilizovanom stave s poranením hlavy a podozrením na poranenie hrudníka letecky transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS).



U vodiča osobného auta polícia nezistila prítomnosť alkoholu, v prípade vážne zraneného muža nariadila odber krvi. V dôsledku narastajúceho počtu nehôd, ktorých účastníkmi sú motorkári, vyzýva polícia všetkých vodičov na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie dopravných predpisov.