Pri nehode v Dobšinej zahynul mladík, dvaja ďalší boli zranení

Dobšiná 22. júla (TASR) – Život jedného človeka vyhasol pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok o 2.30 h v Dobšinej v Rožňavskom okrese. O udalosti informovala hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková.



„Osobné vozidlo, v ktorom sa viezli traja muži, zišlo z cesty a narazilo do stĺpa. Jeden z mladíkov pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Záchranárom sa ho ani napriek veľkej snahe nepodarilo oživiť,“ priblížila Načiniaková.



Dvaja ďalší cestujúci, z toho jeden neplnoletý, utrpeli podľa jej slov iba ľahšie poranenia. „Boli ošetrení na mieste, ich stav si nevyžadoval prevoz do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri nehode zasahovali spolu tri záchranárske posádky z Dobšinej a Rožňavy.