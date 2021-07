Pri nehode v Kluknave utrpelo zranenia päť osôb, medzi nimi aj dieťa

Košice 26. júla (TASR) – Päť osôb utrpelo zranenia pri dopravnej nehode v okrese Gelnica, ku ktorej došlo v nedeľu (25. 7.) večer. Medzi nimi bolo aj jedno dieťa. Pre TASR to z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (KR PZ) potvrdil Jaroslav Ličák.



„Štyri osoby utrpeli ľahké zranenia a jedna osoba sa zranila ťažko,“ uviedol s tým, že k nehode došlo okolo 19.30 h na ceste smerom od obce Víťaz do obce Kluknava.



Osobné auto viedol 27-ročný vodič z Gelnického okresu. „Na rovnom úseku cesty pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla prešiel do protismernej časti cesty, kde čelne narazil do premostenia mosta, ako aj jeho zábradlia. Po nehode ostal s vozidlom zakliesnený v protismernej časti vozovky,“ spresnil Ličák.



Podľa jeho slov bol vodič po dopravnej nehode podrobený dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s negatívnym výsledkom. „Okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodal.