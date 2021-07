Pri nehode v Košiciach sa 3 osoby zranili, vodič nafúkal 1,85 promile

Košice 20. júla (TASR) – Traja ľudia utrpeli zranenia pri zrážke dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v utorok krátko po 5.00 h v Košiciach na križovatke ulíc Komenského a Hlinkova. U jedného z vodičov polícia zistila dychovou skúškou alkohol, a to v prepočte 1,85 promile. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajších zistení 27-ročný Košičan viedol vozidlo značky Volkswagen (VW) Tiguan v smere z Čermeľskej ulice v pokračovaní na Komenského ulicu do centra mesta. V tom čase bola vypnutá svetelná signalizácia a vodič nezastavil na mieste označenom zvislou dopravnou značkou stoj, daj prednosť v jazde. „Pri následnom prejazde došlo v priestore križovatky s Komenského ulicou označenou ako hlavná cesta k dopravnej nehode. Vodič vozidla prednou časťou narazil do ľavej prednej časti vozidla VW Transporter, ktoré viedol 63-ročný vodič z okresu Košice-okolie,“ uviedla Mésarová. Po náraze prvé vozidlo odhodilo z cesty na chodník cez trávnatú časť a kríky a skončilo v zaparkovanom vozidle značky Opel.



„Podľa predbežných lekárskych správ obaja vodiči sa zranili ťažko a spolujazdkyňa vo vozidle VW Tiguan utrpela ľahké zranenia. Obaja vodiči sa bezprostredne po nehode podrobili dychovej skúške. U 27-ročného Košičana potvrdila prítomnosť alkoholu v dychu,“ konštatovala hovorkyňa. Mužovi na mieste zadržali vodičský preukaz.



Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.