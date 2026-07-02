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Pri nehode v Krompachoch sa zranili štyria ľudia, cesta je uzavretá
Po náraze skončilo jedno z vozidiel prevrátené na boku, druhé mimo vozovky v oplotení.
Autor TASR
Krompachy 2. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa vo štvrtok stala v Krompachoch, sa zranili štyria ľudia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach s tým, že nehodu na Ulici SNP aktuálne dokumentujú. Cesta je tam uzavretá.
„Podľa doterajších informácií došlo k zrážke dvoch vozidiel. Po náraze skončilo jedno z vozidiel prevrátené na boku, druhé mimo vozovky v oplotení. Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia štyri osoby. Podľa predbežných informácií sú mimo ohrozenia života,“ uviedla polícia.
Cesta je v danom úseku aktuálne uzavretá a neprejazdná. Na mieste sú policajti, ktorí nehodu dokumentujú a usmerňujú premávku. „Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov, zvýšili opatrnosť a uvedenému úseku sa, ak je to možné, vyhli. Okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu preverovania,“ dodáva polícia.
„Podľa doterajších informácií došlo k zrážke dvoch vozidiel. Po náraze skončilo jedno z vozidiel prevrátené na boku, druhé mimo vozovky v oplotení. Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia štyri osoby. Podľa predbežných informácií sú mimo ohrozenia života,“ uviedla polícia.
Cesta je v danom úseku aktuálne uzavretá a neprejazdná. Na mieste sú policajti, ktorí nehodu dokumentujú a usmerňujú premávku. „Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov, zvýšili opatrnosť a uvedenému úseku sa, ak je to možné, vyhli. Okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu preverovania,“ dodáva polícia.