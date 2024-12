Pri nehode v Kysuckom Lieskovci sa zranili dvaja ľudia, vodič nafúkal

Kysucký Lieskovec 23. decembra (TASR) - Viac ako jedno promile alkoholu v dychu nafúkal pri dychovej skúške 21-ročný vodič, ktorý v pondelok ráno havaroval na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci (okres Kysucké Nové Mesto). Spolu so svojím o dva roky mladším spolujazdcom skončil so zraneniami v nemocnici. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že k prevráteniu osobného auta Hyundai došlo z presne nezistených príčin. "U 21-ročného vodiča bol zistený v dychu alkohol v hodnote 1,19 promile. Vodič a jeho 19-ročný spolujazdec utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice," uviedla Šefčíková.



Cesta bola z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená a doprava následne riadená policajnými hliadkami.