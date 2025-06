Nehoda motocyklistu: Utrpel život ohrozujúce zranenia

Liesek 2. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu (1. 6.) v nočných hodinách v obci Liesek v okrese Tvrdošín, utrpel 24-ročný motocyklista život ohrozujúce zranenia. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Vodič riadil motocykel značky Husqvarna bez ochrannej prilby po miestnej komunikácii v obci Liesek, kde pri prejazde pravotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin dostal šmyk a prešiel do protismeru, zišiel za spevnený okraj vozovky a narazil do štrkového násypu,“ uviedla polícia.



Doplnila, že vodiča previezli do nemocnice. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví.