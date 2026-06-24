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Pri nehode v Nižnom Hrušove zahynula 74-ročná cyklistka
Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje.
Autor TASR
Nižný Hrušov 24. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou prišla v stredu dopoludnia o život 74-ročná cyklistka. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
K zrážke osobného auta s cyklistkou došlo krátko po 9.30 h. „Žena na mieste zraneniam podľahla. Tridsaťjedenročný vodič vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.
Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje. Presná príčina nehody, miera zavinenia aj bližšie okolnosti sú podľa polície predmetom vyšetrovania.
K zrážke osobného auta s cyklistkou došlo krátko po 9.30 h. „Žena na mieste zraneniam podľahla. Tridsaťjedenročný vodič vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.
Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje. Presná príčina nehody, miera zavinenia aj bližšie okolnosti sú podľa polície predmetom vyšetrovania.