Pri nehode v okrese Dunajská Streda prišli o život dvaja muži

K nehode došlo v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu, na križovatke ciest Povodská a I/63. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Nehoda sa stala na križovatke ciest Povodská a I/63 v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu.

Autor TASR
Dunajská Streda 19. októbra (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode v katastrálnom území mesta Dunajská Streda prišli o život dvaja ľudia. Nehoda sa stala v sobotu (18. 10.) na ceste I/63 približne o 20.00 h, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Ďalší dvaja ľudia sa pri nehode ľahko zranili.

Nehoda sa stala na križovatke ciest Povodská a I/63 v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla VW Passat nerešpektoval dopravné značenie a zrazil sa s vozidlom Fiat Freemont. Pri nehode utrpel 37-ročný vodič Volkswagenu a jeho 38-ročný spolujazdec zranenia nezlučiteľné so životom.

U vodičky auta Fiat bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Prípadné požitie alkoholu o vodiča Volkswagenu bude zisťované odberom biologického materiálu. Na mieste nehody bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy.

Vyšetrovateľ začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
