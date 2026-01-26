< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA PRI KOMÁRNE:Po čelnej zrážke sú dvaja ľudia ťažko zranení
Ťažké zranenia utrpeli pri nehode 60-ročný vodič Fiatu a jeho spolujazdkyňa. Obaja boli prevezení do nemocnice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hurbanovo 26. januára (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Komárno sa ťažko zranili dvaja ľudia. Nehoda sa stala na ceste medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo v sobotu 24. januára v popoludňajších hodinách. Vodič Fiatu Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Ťažké zranenia utrpeli pri nehode 60-ročný vodič Fiatu a jeho spolujazdkyňa. Obaja boli prevezení do nemocnice. Vodiča Škody podrobili policajti na mieste nehody dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
Ťažké zranenia utrpeli pri nehode 60-ročný vodič Fiatu a jeho spolujazdkyňa. Obaja boli prevezení do nemocnice. Vodiča Škody podrobili policajti na mieste nehody dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.