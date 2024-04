Pri nehode v okrese Skalica prišla o život mladá žena

Popudinské Močidľany 2. apríla (TASR) - Pri dopravnej nehode na ceste medzi obcami Popudinské Močidľany a Radošovce v okrese Skalica prišla o život 30-ročná žena. Jej desaťmesačné dieťa previezli záchranári na vyšetrenia do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Podľa prvotných informácií smerovala žena od obce Popudinské Močidľany na obec Radošovce. Pri prejazde tiahlej pravotočivej zákruty mala z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. Vodič nákladného auta, ktoré išlo v tom čase oproti, sa pokúšal autu vyhnúť, no zrážke už zabrániť nedokázal.



Mladá vodička utrpela pri nehode vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Jej desaťmesačné dieťa, ktoré viezla riadne pripútané v detskej autosedačke, si prevzali do starostlivosti privolaní záchranári. Kamionista sa pri nehode nezranil. Policajti mu alkohol v dychu nezistili.



Pri riešení následkov nehody zasahoval aj posttraumatický tím. Presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.