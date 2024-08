VRTUĽNÍK V POHOTOVOSTI: Dodávka nabrala cyklistu, je vážne zranený

Rimavská Sobota 2. augusta (TASR) - V Rimavskej Sobote došlo vo štvrtok (1. 8.) dopoludnia k dopravnej nehode, pri ktorej sa vážne zranil 53-ročný cyklista. Na mieste udalosti zasahovali aj leteckí záchranári, ktorí cyklistu so zraneniami transportovali do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo na križovatke ulíc Kirejevská a Tomašovská. Podľa doterajších zistení polície cyklistovi idúcemu po hlavnej ceste nedala prednosť dodávka značky Citroen.



"Cyklista utrpel pri nehode zranenia s predbežnou dobou liečby do 42 dní a leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice. Dychová skúška u vodiča Citroenu bola negatívna, v prípade cyklistu bol nariadený odber krvi," priblížila polícia s tým, že nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.