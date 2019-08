Pri nehode v tuneli Sitina nikto neutrpel vážnejšie zranenia

Štvrté dieťa, ktoré sa nachádzalo v aute, vyviazlo bez zranení.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Pri nehode v tuneli Sitina sa v piatok zranili dve dospelé osoby a tri maloleté deti. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Štvrté dieťa, ktoré sa nachádzalo v aute, vyviazlo bez zranení.



"Po ošetrení záchranármi boli prevezení do bratislavských nemocníc pri vedomí a v stabilizovanom stave. Vážnejšie zranenia neutrpeli," uviedla Krčová.









Bratislavská polícia na sociálnej sieti uvádza, že podľa doterajších zistení sa pravdepodobne vodič auta dostatočne nevenoval riadeniu. Narazil do obrubníka a auto sa tak prevrátilo. "Alkohol u vodiča zistený nebol. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená do 10.000 eur," píše polícia.



Tunel Sitina je od 17.30 h plne prejazdný.