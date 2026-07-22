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IŠIEL DO PROTISMERU: V Bytčici sa zranilo päť osôb

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Vodiči sa podrobili dychovej skúškam s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Žilina 22. júla (TASR) - Pri stredajšej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel na ceste I/64 v žilinskej mestskej časti Bytčica došlo k zraneniu piatich osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda v smere od Rajca na Žilinu, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin mal prejsť do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim motorovým vozidlom značky Fiat,“ spresnila polícia.

Dodala, že vodiči sa podrobili dychovej skúškam s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti aj presné príčiny sú predmetom policajného vyšetrovania.

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