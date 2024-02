Pri nehode za obcou Moča prišla o život 34-ročná žena

Komárno 23. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Komárno prišla o život 34-ročná žena. Nehoda sa stala v piatok krátko pred 16.00 h za obcou Moča, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Podľa polície 34-ročný vodič vozidla BMW jazdil v smere od obce Búč na obec Moča. Pri obchádzaní cyklistu dostal pravdepodobne šmyk a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom Hyundai. To po náraze zišlo mimo vozovku. Pri zrážke utrpela 34-ročná vodička vozidla Hyundai zranenia nezlučiteľné so životom.



Vodiča vozidla BMW podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.